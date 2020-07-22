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Aktüel

Diyanet "Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu" düzenleyecek

Yeniakit Publisher
2020-07-22 14:15:27 -
Diyanet "Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu" düzenleyecek

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu" düzenleyeceklerini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması vesilesiyle ekim ayında gerçekleştireceğimiz Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu' düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

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