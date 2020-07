Diyanet 9 bin 500 personel alımı Diyanet imam, müezzin, bekçi, teknisyen alımı şartları

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı bir televizyon programında Diyanet'e 9 bin 500 personel alımı gerçekleştireceklerini açıkladı.

Diyanet personel alımı ne zaman?

Ali Erbaş yaptığı açıklamada Maliye Bakanlığı ile diğer bakanlıklardan izin beklediklerini, personel alımı izninin çıkmasının ardındna 2020 yılı için sınav ilanına çıkacaklarını söyledi.

Erbaş, Maliye Bakanlığı ile diğer bakanlıklardan izin beklediklerini, personel alımı izninin çıkmasının ardından 2020 yılı için sınav ilanına çıkacaklarını söyledi.

Edinilen bilgilere göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 9500 personel alımı için ilana çıkması bekleniyor. Diyanet imam, müezzin, bekçi, teknisyen personel alımı yapacak.



Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada personel alımı için hazırlıkların tamamlandığını ve iznin çıkması durumunda hemen personel alımı yapacaklarını söyledi.



Erbaş, "Bununla ilgili çalışmalara aylar öncesinden başladık. Tabiki devletin işleyiş süreci içerisinde bakanlıklardan izinlerin çıkması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir an önce bakanlıklardan izin gelirse, bizim hazırlığımız tamamdır. Hemen sınav ilanına çıkacağız. Önce yazılı bir sınav yapacağız. Ardından sözlü sınav yapacağız. Benim de arzum bir an önce bu iznin çıkması ve bizim de hem sınav ilanına çıkarak ve bir an önce sınavlarımızı yapmak. Bekleyen kardeşlerimizin bu beklentilerine cevap vermek olacak. Kaldı ki pek çok ilimizde imam eksikliğimiz var. Sıkıntı yaşıyoruz. Corona virüs süreci de bitti artık camilerimiz de açıldı. Camilerimizde 5 vakit namaz kılınıyor. Bazı illerimizde 200-300 imam ve Kuran kursu öğreticisi eksiklerimiz var. Onalrın da bir an önce giderilmesini arz ediyorum." dedi.