  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyanet 2022 yurt dışı uzun süreli din görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?
Aktüel

Diyanet 2022 yurt dışı uzun süreli din görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan "2022 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Mesleki Yeterlilik Sınavı" sonuçları adaylar tarafından merak ediliyordu. Peki Diyanet 2022 yurt dışı uzun süreli din görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2022-08-06 15:41:00 - 2022-08-06 15:43:45
Diyanet 2022 yurt dışı uzun süreli din görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?

2022 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Temsil ve Yeterlilik Sınavı sonuçlarına ilişkin beklenen açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı.

2022 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Temsil ve Yeterlilik Sınavı" sonuçları  açıklandı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan "2022 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Temsil ve Yeterlilik Sınavı" sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını DİBBYS / sınav işlemlerim bölümüne kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek. Diyanet sınav sonuçları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23