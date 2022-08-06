Diyanet 2022 yurt dışı uzun süreli din görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan "2022 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Mesleki Yeterlilik Sınavı" sonuçları adaylar tarafından merak ediliyordu. Peki Diyanet 2022 yurt dışı uzun süreli din görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?
2022 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Temsil ve Yeterlilik Sınavı sonuçlarına ilişkin beklenen açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı.
2022 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Temsil ve Yeterlilik Sınavı" sonuçları açıklandı mı?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan "2022 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Temsil ve Yeterlilik Sınavı" sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını DİBBYS / sınav işlemlerim bölümüne kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek. Diyanet sınav sonuçları için tıklayın