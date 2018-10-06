Diyabetlilere ayak uyarıları



Kan şeker seviyeleri normalden yüksek olan diyabet hastalarında, sağlıklı bireylere kıyasla deri ve mantar enfeksiyonları veya abse oluşumlarına daha sık rastlanır. Ayak bölgesinde his kaybı olabilir bunun için hastalar ayaklarındaki yanık, kesik veya çürüklerin veya enfeksiyonların sebep olabileceği ağrıyı hissetmezler.

● Her gün ayaklarınızı ılık su ve sabunla yıkayınız.

● Ayaklarınızı, özellikle parmak aralarını yumuşak bir havlu ile kurulayınız. Beyaz havlu kullanırsanız kan veya iltihabı daha iyi fark edersiniz.

● Parmak aralarınız daima kuru kalmalı.

● Ayak tırnaklarınızı keskin bir tırnak makası ile düz kesiniz.

● Her gün ayaklarınızı kontrol ediniz. Gerekirse ayna yardımı ile ayaklarınızda, kesik, kızarıklık, su toplaması olup olmadığına bakınız.

● Her gün temiz çorap giyiniz. Lastiksiz olmasına dikkat edin. Eğer sıkıyorsa gevşemesi için lastiğini kesin.

● Ayakkabınızın içine bakıp hissedemeyeceğiniz yabancı cisim olup olmadığına kontrol ediniz.

● Rahat, yumuşak, yuvarlak burunlu, lastik tabanlı ayakkabı seçiniz. Yeni ayakkabılarınızı alışana kadar günde 1-2 saat giyiniz. Burnu açık ayakkabılar giymekten kaçınınız.

● Oluşan nasırları veya sertlikleri kendiniz kesmeye kalkışmayınız.

● Evde veya dışarda çıplak ayakla dolaşmayın; ayağınıza batan herhangi bir cismi hissetmeyebilirsiniz.



● Asla sıcak su torbası kullanmayınız. Ayaklarınızı ısıtmak için sobalara fazla yaklaşmayınız. Asla sıcak su ile ayaklarınızı yıkamayınız.

Diyabet hastalarında düztabanlık gelişebiliyor



Şeker hastalığı, aşırı kilo veya romatizma düztabanlık sorununa sebep olabilir.

Düztabanlık sadece çocuklukta ortaya çıkmaz. Onun için sadece yaşınızdan dolayı ayak ağrınızın düztabanlıktan kaynaklanması ihtimalini hemen eleyemezsiniz. Adım atarken hareketlerimiz otomatikleşmiştir ve ne yaptığımızı detaylı olarak düşünmeyiz. Oysa ayaklarımız için bu eylem oldukça karmaşık bir işlemdir. Ayaklar tüm ağırlığı taşıdığı ve dengede durmayı sağladıkları için baskıya ve hasar görme riskine de açıktırlar. Bu risklerden biri de düztabanlıktır.

Düztabanlıkta ayak kavisi düzleşir, ayak çukuru çöker.



Düztabanlık ilerledikçe ayak deforme olur. Tüm bu süreç ayak ağrısına da yol açar. Tabanlıklar ağrıyı hafifletebilir ancak ilerlemiş düztabanlığı tedavi edemez. Eğer erken teşhis şansı kaçırılmışsa, tedavi için ameliyat gerekebilir.