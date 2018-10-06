THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Diyabetlilere ayak uyarıları

Şeker hastalarında, ayak bölgesinde his kaybı olabilir bunun için hastalar ayaklarındaki yanık, kesik veya çürüklerin veya enfeksiyonların sebep olabileceği ağrıyı hissetmezler. Çünkü onlarda, sağlıklı bireylere kıyasla deri ve mantar enfeksiyonları veya abse oluşumlarına daha sık rastlanır.

06 Ekim 2018 Cumartesi 19:59
Diyabetlilere ayak uyarıları


Kan şeker seviyeleri normalden yüksek olan diyabet hastalarında, sağlıklı bireylere kıyasla deri ve mantar enfeksiyonları veya abse oluşumlarına daha sık rastlanır. Ayak bölgesinde his kaybı olabilir bunun için hastalar ayaklarındaki yanık, kesik veya çürüklerin veya enfeksiyonların sebep olabileceği ağrıyı hissetmezler.

● Her gün ayaklarınızı ılık su ve sabunla yıkayınız.

● Ayaklarınızı, özellikle parmak aralarını yumuşak bir havlu ile kurulayınız. Beyaz havlu kullanırsanız kan veya iltihabı daha iyi fark edersiniz.

● Parmak aralarınız daima kuru kalmalı.

● Ayak tırnaklarınızı keskin bir tırnak makası ile düz kesiniz.

● Her gün ayaklarınızı kontrol ediniz. Gerekirse ayna yardımı ile ayaklarınızda, kesik, kızarıklık, su toplaması olup olmadığına bakınız.

● Her gün temiz çorap giyiniz. Lastiksiz olmasına dikkat edin. Eğer sıkıyorsa gevşemesi için lastiğini kesin.

● Ayakkabınızın içine bakıp hissedemeyeceğiniz yabancı cisim olup olmadığına kontrol ediniz.

● Rahat, yumuşak, yuvarlak burunlu, lastik tabanlı ayakkabı seçiniz. Yeni ayakkabılarınızı alışana kadar günde 1-2 saat giyiniz. Burnu açık ayakkabılar giymekten kaçınınız.

● Oluşan nasırları veya sertlikleri kendiniz kesmeye kalkışmayınız.

● Evde veya dışarda çıplak ayakla dolaşmayın; ayağınıza batan herhangi bir cismi hissetmeyebilirsiniz.

● Asla sıcak su torbası kullanmayınız. Ayaklarınızı ısıtmak için sobalara fazla yaklaşmayınız. Asla sıcak su ile ayaklarınızı yıkamayınız.

Diyabet hastalarında düztabanlık gelişebiliyor

Şeker hastalığı, aşırı kilo veya romatizma düztabanlık sorununa sebep olabilir.

Düztabanlık sadece çocuklukta ortaya çıkmaz. Onun için sadece yaşınızdan dolayı ayak ağrınızın düztabanlıktan kaynaklanması ihtimalini hemen eleyemezsiniz. Adım atarken hareketlerimiz otomatikleşmiştir ve ne yaptığımızı detaylı olarak düşünmeyiz. Oysa ayaklarımız için bu eylem oldukça karmaşık bir işlemdir. Ayaklar tüm ağırlığı taşıdığı ve dengede durmayı sağladıkları için baskıya ve hasar görme riskine de açıktırlar. Bu risklerden biri de düztabanlıktır.

Düztabanlıkta ayak kavisi düzleşir, ayak çukuru çöker.

Düztabanlık ilerledikçe ayak deforme olur. Tüm bu süreç ayak ağrısına da yol açar. Tabanlıklar ağrıyı hafifletebilir ancak ilerlemiş düztabanlığı tedavi edemez. Eğer erken teşhis şansı kaçırılmışsa, tedavi için ameliyat gerekebilir.

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 19:59
  1. diyabet
  2. şeker hastalığı
  3. ayak sağlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB'den 'patlama' açıklaması: Gaz dağıtımı etkilenmedi
    1. İBB'den 'patlama' açıklaması: Gaz..
    2. İdlib'teki askeri muhalifler açıkladı!..
    3. Mehmetçikten efsane fotoğraf!
    4. Galatasaray Antalyaspor maçı ilk 11’leri
    5. Gaziantep'te terör operasyonu!
    6. Hindistan'da uçuruma yuvarlanan..
    7. Suriyeli çalışan eski patronunu gasp..
    8. Alpay'dan Tuna'ya 'McKinsey' tepkisi!
    9. 13 yaşındaki çocuk, kalaşnikofla..
    10. Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş gelişme!..
    11. Muş'ta terör operasyonu: 13 kişi..
    12. Down Sendromlu bir çocuğunuz varsa...
    13. Down sendromunun sebebi ne?
    14. Diyabetlilere ayak uyarıları
    15. İzmir'de PKK'ya yönelik operasyonda 6..
    16. Uzun tırnaklar hastalık saçıyor
    17. 8 asker şehit verdiğimiz şu günlerde..
    18. Kirpik kaybı tümör habercisi olabiliyor
    19. Bebekler nedenemmek istemez?
    20. Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti