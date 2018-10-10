Diyabet ülkemizde çok yaygınlaştı

Türkiye’de 6 milyon diyabetli olduğunu ve her yıl 250 binden fazla diyabet vakasının eklendiği biliniyor. Bu hastalığa yönelik yapılan yıllık harcama, ortalama 2,2 milyar dolar. Diyabet büyük damarları bozuyor. Kalp krizini, felç riskini 2-4 kat artırıyor. Hipertansiyonluda görülme oranı yüzde 60-65 civarında. Katarakt, görme zayıflığı ve %60-70 körlük yapıyor. Böbrek yetmezliğine - böbrek kaybına yol açıyor. Nöropati, his ve hareket kaybındaki oranı: % 60. Ayrıca ayak yarası, ülser ve kangrene yol açtığı da biliniyor.



Hipoglisemi, kan şekerinde düşüş (60 mg/dL) olması durumudur. Yüklü dozda ilaç, insülin, egzersiz, yetersiz beslenme ve stres hipoglisemiye yol açabilir. Eğer hasta baygın değilse ve bir şeyler yutabilecek durumda ise, tedavi olarak ağızdan glukoz ihtiva eden maddeler meselâ kesme şeker, bal, reçel, meyve suyu veya glikoz tablet verilmelidir.

Hipoglisemi çikolata ile tedavi edilemez. Çünki çikolatanın içindeki yüksek miktardaki yağ şekerin emilimini yavaşlatır. Dolayısıyla kan şekerini hızlıca yükseltemezsiniz. Oysa maksat o anda kan şekerinin hızlıca normale dönmesini sağlamaktır.



Hastanın bilinci kapalıysa doğrudan GLUCAGON enjeksiyonu uygulanır. İnsülin enjeksiyonundaki cildi kabartma işlemi bu enjeksiyonda yapılmaz.

Direkt kas içine enjekte edilir. Diyetisyeninizin önerdiği ara öğünü vaktinde almayı ve yanınızda mutlaka kesme şeker ya da meyve suyu bulundurmayı ihmal etmeyiniz. Diyabet kimlik kartınızı taşımayı da unutmayınız.

Aile bireylerinizin, arkadaşlarınızın ve yardımcılarınızın düşük kan şekeri belirtilerinin neler olduğunu ve nasıl tedavi edildiğini öğrenmeleri, sizin için hayati önem taşır.

Hipoglisemi belirtileri:

✔ Görme bozukluğu

✔ Anksiyete

✔ Titreme

✔ Başağrısı

✔ Açlık

✔ Güçsüzlük / yorgunluk

✔ Aşırı sinir

✔ Terleme

✔ Kalp çarpıntısı

✔ Baş dönmesi

Kan şekerinde yükselmenin tıbbî adı: Hiperglisemi. Günlük açlık kan şekerinin 125 mg/dL’nin üzerinde ve günün herhangi bir saatinde kan şekerinin 200 mg/dL ve üzerinde olması durumu için “kan şekeri yükseldi” diyoruz.

Belirtileri neler?

✔ Ağız kuruluğu, hararet basması, çok su içme, dilin basıklaşması

✔ Sık idrara çıkma

✔ Bulanık görme

✔ Uyku hali, yorgunluk

✔ Ayak tabanlarında yanma hissi, karıncalanma, uyuşma hissi

✔ Deride kuruma ve kaşıntı

✔ Kesik ve yaraların geç iyileşmesi

✔ Sık sık enfeksiyon geçirme

Hiperglisemi sebepleri:

• İlaçları uygun dozda kullanmamak

• Diyete uymamak, fazla yemek

• Egzersiz yapmamak

• Enfeksiyon, stres..