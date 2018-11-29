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Diyabet kanseri tetikler mi?

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serhat Işık diyabet ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

29 Kasım 2018 Perşembe 17:25
Diyabet kanseri tetikler mi?

DİYABETİN KANSERLE İLGİSİ

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serhat Işık “Araştırmalara göre diyabet hastalarında karaciğer kanseri görülme riski diğer insanlara göre 2,5 kat, rahim kanseri görülme riski ise 2,2 kat daha fazla” dedi.

“Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar diyabet hastalarında kansere yakalanma riskinin, diyabet hastası olmayanlara oranla daha fazla olduğunu ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Diyabetin tümör hücrelerinin çoğalmasını tetiklediğini anlatan Doç. Dr. Işık “Tip 2 diyabette vücutta yağ dokusu fazlalığı ile orantılı olarak ortaya çıkan ve yıllarca kan şekerini normal tutmaya çalışan insülin fazlalığı görülmektedir. Diyabet kontrol altında tutulmazsa, yıllar içerisinde bu insülin artışı kan şekerini normal seviyelerde tutmakta yetersiz kalır ve kan şekerini yükseltir. Diyabette hem insülin fazlalığı hem de kan şekeri yüksekliği tümör hücrelerinin çoğalmasına uygun bir ortam oluşturur” diye açıkladı.

GÖZDEN KAÇIYOR

Diyabette kan şekeri, insülin, büyüme faktörleri, kronik iltihap gibi pek çok etkenin kanserin ortaya çıkışını kolaylaştırmasına rağmen tedavi cevabını olumsuz etkilediğine işaret eden Doç. Dr. Işık “Diyabetik kişilerde dikkatler, hastaların diyabet ve ilişkili problemlerine yoğunlaştığındank anser, gerek hasta gerekse doktor tarafından dikkatten kaçar. Bu taramaların daha az yapılması diyabetiklerde erken teşhis şansını azaltmakta ve teşhiste daha ileri evre kanserle karşılaşılmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca hem diyabet hem kanser olan kişilerde kullanılan kemoterapi ilaçlarının etkileri diyabetli olmayanlara göre daha az görülmektedir” dedi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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