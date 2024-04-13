DİTİB’ten huzurevine bayram ziyareti! Almanlara insanlık gösterdiler

Batı toplumlarında yaşlılarını huzur evlerine atıp hayatından çıkarma bir norm haline gelirken, oralarda yaşayan Müslümanlar onlara insanlık ve vicdan dersi vermeye devam ediyor...

Korona döneminde yaşlıları huzurevlerinde yalnız bırakıp tedavi etmeyen ve binlercesini öldüren Almanya’da Ramazan Bayramı dolayısıyla Müslüman kadınlar, Dortmund’ta bir huzurevini ziyaret ederek onlara güzel bir gün yaşattı.

Almanya’nın Dortmund kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Dortmund Kadınlar Kolu üyeleri, bölgedeki huzurevini ziyaret etti. İşçi Refahı Derneği (AWO) Dortmund Huzurevi’ni ziyaret eden Dortmund Bölgesi DİTİB Cami Dernekleri Koordinatörü Hacer Yılmaz’ın öncülüğündeki heyet, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı ve sohbet etti.

Heyettekiler, huzurevi sakinlerine çiçek dağıttı. Onlara ikramlarda bulunup birlikte çay ve kahve içti. Yaşlı Almanların dertlerini ve sıkıntılarını dinleyerek onlara güzel bir gün yaşatan DİTİB üyeleri, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Hacer Yılmaz, ziyaret sonrası bayramların gönül alma günleri olduğunu söyledi. Bayramda, dayanışma ve paylaşma duygularının geliştiğini belirten Yılmaz, “Mutlulukları hem ses tonlarından hem de gözlerinden okunuyordu. Onların mutlu olması bizi de çok mutlu etti. Hissettiğimiz haz ve sevinç tarifsizdi, bambaşka bir duyguydu. Bizleri sevinçle ve gülerek karşıladılar. Bu ziyaretlerimizi her yıl sürdüreceğiz” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO