DİTİB'in gönül elçilerinden Arakanlı yetimlere bayram ziyareti

BERLİN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla gerçekleştirilen vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Arakan'a giden gönül elçileri, yetimhanede eğitim gören öğrencilere bayram hediyesi verdi.

DİTİB Rheinland-Pfalz Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Yıldız, Stuttgart bölgesi DİTİB din görevlisi Muhammed Emin Aslan, Nürnberg-Roth DİTİB Camisi derneği üyesi Cengiz İler'den oluşan heyet, ''Arakan-Lat-Thamar Yatim School'' yetimhanesini ziyaret etti. 90 öğrenciye ev sahipliği yapan yetimhanede eğitim gören yetim öğrencilere kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim seti hediye edildi.

Yetimhanenin tamir ihtiyaçlarını karşılamak ve yetim öğrencilere verilmek üzere Almanya'dan gönderilen emanetler de yetkililere iletildi.

- "Bu çocuklarımız insanlığa emanettir"

Gönüllü ekibin sorumlusu ve DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Yıldız, TDV'nin "Hediyem Kur'an Olsun" projesi çerçevesinde bastırılan İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim'i yetimhanenin müdürü Muhammed Issa'ya takdim etti.

Geçen yıl da organizasyon kapsamında yetimhaneyi ziyaret ettiklerini anımsatan Yıldız, "Bu yıl da kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım, ziyaret ederek hatırlarını soralım dedik. Hem kendilerini ziyaret ettik hem de hayırseverlerimizin bizlere emanet ettiği kurban hisselerini kendilerine ulaştırdık." dedi.



Yıldız, öğrencilere okul eşyaları içeren çanta hediye ettiklerini belirterek, "Yetimhanede kalan öğrenciler, her yıl bizleri içten bir sevgi ve hasretle karşılıyor, duygulanmamak elde değil. Bu hissiyatı, duyguları içten hissediyoruz. Bu çocuklarımız insanlığa emanettir. Mazlumların, yetimlerin, yoksulların umudu Türkiye Diyanet Vakfı, dünyanın neresinde olursa olsun yardım elini uzatıyor." ifadelerini kullandı.