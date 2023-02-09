Disney Plus depreme ilişkin tek bir kelime etmedi!
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinden sonra dünyadan taziye mesajı yağarken, ülkemizde faaliyet gösteren Netflix ve Spotify, tenezzül edip felaketin dördüncü akşamında taziye mesajı yayımladı. Disney Plus'tan ise henüz ses çıkmadı.
Yeniakit.com.tr
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.
Uluslararası kamuoyu, ülkemize ilişkin birbiri ardına taziye mesajı yayımlarken, çeşitli ülkelerin arama-kurtarma ekipleri de bölgeye gelerek enkaz çalışmalarına destek verdi.
Bu kadar mı zor?
Öte yandan Türkiye'de dijital platformda yayın yapan Netflix ve Spotify depremin dördüncü gününde nihayet birer taziye mesajı yayımladı.
Eşcinsel sapkınlığa desteği sebebi ile tartışmalarla gündeme gelen Disney Plus ise henüz yaşadığımız acıya ilişkin tek bir kelime etmedi.