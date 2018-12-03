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Dişleri ve mücevherleri temizler hale geldi

Kulaklarımızla algılayamadığımız tiz bir sesin diş fırçamızla ağzımıza gireceği kimin aklına gelirdi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:20
Dişleri ve mücevherleri temizler hale geldi

Artık ultrasonik ses dalgaları/titreşimler ile mücevherlerden tutun da dişlerinize kadar pek çok şey tertemiz yapılıyor. Balıkçılar balıklarını bu kulağımızın duyamayacağı seslerle yakalıyorlardı. Yarasaların bu ultrasonik sesleri çıkarıp, radar gibi kullanarak en ufak bir yaprağa bile dokunmadan uçabildikleri biliniyordu. Sonunda bu ses dalgaları “temizlik aracı” olup çıktı.

Sonik diş fırçaları dişleri temizliyor. Sonik özel aletler mücevherleri.

Dişlerde normal diş fırçalarının ulaşamayacağı bölgelerde bile etkisini gösteren sonik diş fırçaları, dişlerdeki oluşmuş plakaları, tartar birikimini yok ediyor.

Dişler üzerinde ağır lekeler, ya da belki de periodontal hastalık var mı? Eğer öyleyse, ultrasonik temizlik size ağız hijyeni açısından çok yararlı. Nikotin, kahve, çay lekelerini bu yolla temizleyebiliyorsunuz.

Takma dişler de sorun değil

Ultrasonik temizleyici, sessiz ve etkili bir biçimde ve sadece su kullanarak kulaklarımızın asla duyamayacağı 42,000 Hz’lik frekansıyla mücevherleri, gözlük ve saat benzeri kişisel eşyaları, hatta takma diş, protez, diş fırçası ve tarak benzeri hijyenik ürünleri ilk aldığı günkü kadar temiz hale getiriyor. Ürün sadece ses frekansı kullandığından hatta bazı gıdaların temizliğinde dahi kullanılabiliyor.

Çalışma prensibi oldukça basittir, yüksek frekanslı ses dalgaları içerisinde bulunan suyu hareketlendirir, dalgalanma hareketi yapan su molekülleri içine atılan eşya üzerinde bulunan kir, pislik gibi birçok kalıntıyı temizler.

Gerdanlık, küpe, yüzük, bilezik, su geçirmez saatler, gözlükler, kontakt lens aksesuarları, takma diş ve protez, tarak, diş fırçası, elektronik tıraş makinesi başlığı, sofra takımları bu yolla temizlenebiliyor. Bu temizlik esnasında asla deterjan veya kimyasal bir madde kullanılmıyor.

Yıllardır sonik ses dalgalarını balıkçı tekneleri yaygın şekilde kullanıyor ve denizdeki balık sürülerinin yerlerini tesbit ediyorlardı..

 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 22:20
  1. Ultrasonik temizleyici
  2. ses dalgası

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