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Dişleri sıkmak çok tehlikeli

Hekimler çene eklemi rahatsızlığının eklem veya çiğneme kaslarını tutan ağrı ve fonksiyon bozukluğu olduğunu belirterek, “Eklem içi rahatsızlıklar; eklem yüzeyi ve disk arasındaki uyumun bozulmasından meydana gelmektedir.

16 Kasım 2018 Cuma 21:20
Dişleri sıkmak çok tehlikeli

Diş sıkmalar bu durumun önde gelen sebebidir. Özellikle gece dişlerini sıkanlar, çok bilinen tabirle dişlerini gıcırdatanlar, dişlerine zarar vermekten başka çene eklemlerini de etkilerler.

Çene eklemi rahatsızlığında hastalar en sık; çene ekleminden ‘’tıklama’’ sesi gelmesi, kulakta, çene ekleminde, yüz ve boyun kaslarında ve şakaklarda ağrı, çiğneme sırasında zorluk, ağız açmada güçlük, çenenin bir tarafa kayarak açılması gibi şikayetlerle başvururlar.

Bazı durumda uzun yıllar ağrı olmaz, sadece çene eklemindeki tıklama devam eder, ancak bu sürede deformasyon ilerler.

Bruksizm İlleti

Diş sıkma hastalığı bruksizm, hastanın uyku sırasında dişlerini sıkma, gıcırdatma ve çeneyi kenetlemesi olarak kendini gösteriyor. Ayrıca aşırı titiz, hassas, sinirli bir yapıya sahip olmak da hastalığın oluşmasında etken rol oynuyor. Genellikle uykuda görülen bruksizm; diş kayıplarına, diş eti hastalıklarına sebep olurken, baş ve yüz ağrılarını da tetikleyerek ciddi boyun, sırt ve çene eklem ağrılarını da beraberinde getiriyor.

Alınacak ilk önlem, devlet hastanesinden randevu alıp diş hekimine görünerek, "plastik dişlik" yaptırmak..

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 21:20
  1. Bruksizm
  2. diş sıkma

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