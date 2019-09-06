Genel olarak okuma bozukluğu olarak bilinen Disleksi okulların açılmasına kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, disleksi nedir? Disleksi nasıl anlaşılır? Disleksinin belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Disleksi nedir?

Disleksi yani özel öğrenme güçlüğü, çocuğun okuma, yazma ve matematik alanında; yaşı, okul durumu ve zekâ yönünden beklenene oranla düşük olmasıdır.

Okuma bozukluğu (Disleksi), yazılı anlatım bozukluğu (Disgrafi), sayısal (matematik) bozukluğu (Diskalkuli) olarak tanımlanan öğrenme güçlüğünün belirlenememesi durumunda çocukların okul yaşamlarından kaçıyor.

Çocuğun öğrenme problemleri; akademik başarısını, okuma, yazma ve matematik becerisi gerektiren günlük etkinliklerini olumsuz yönde etkiler. Disleksinin tek tedavisinin erken tanı ve bununla birlikte verilecek erken eğitim.

Disleksinin nedenleri nelerdir?

Disleksi doğuştan gelen gelişimsel ve travmaya bağlı disleksi olarak ikiye ayrılır. Doğuştan gelen disleksi kalıtsal olabileceği gibi, doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrası komplikasyonlara bağlı olarak gelişebilir.

Disleksi kendini nasıl belli eder?

Çocuğunuz okula başladığı zaman, okuma yazma öğrendiği süreçte akranlarına oranla yavaş okuyor ve yazıyorsa, okurken veya yazarken ses ve hece atlıyorsa, b,d p,q gibi sesleri karıştırarak okuyup yazıyorsa, okuduğu metni anlamada güçlük çekiyorsa, sayıları algılamada ve hesaplamada karıştırmalar ve güçlükler yaşıyorsa çocuğu disleksi açısından değerlendirmek gerekir.

Bu durumda çocuk kendisini yetersiz hissediyor ve okuldan soğuyor. Bu yüzden öncelikli olarak öğretmenlerin çocuğun akranları ile ilgili durumu değerlendirmesi gerekir. Disleksi her 10 çocuktan birinde görülüyor. Bu da her sınıfta en az 1 ya da 2 dislektik çocuk var demek. Fark edilmediğinde ve özel eğitim verilmediğinde bu çocuklar başarısız, uyumsuz diye damgalanıyor. Öğretmenlerinin dislektik çocuklar için yapabilecekleri çok önemli şeyler var. Öğrencinin özgüveninin güçlendirilmesi için çalışma gruplarına katılımının desteklemesi önemli. Çoğu dislektik çocuk arkadaşlarınca dışlanıyor. Ona başarabileceği görev ve sorumluklar vermeli. Gerektiğinde konuları tekrar etmeli, yazılı yerine sözlü sınavı tercih etmeli, sınavını gerekirse bireysel olarak yapmalı. Öğrenci ile konuşurken olumsuzdan çok olumlu ifadeler kullanılmaya özen gösterilmeli.

Resimlerle düşünürler

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