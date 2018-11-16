Disleksi neden olur ve kimlerde görülür?

Disleksi, bir çeşit öğrenme güçlüğü türü olmakla birlikte genellikle erken yaşlardaki çocukluklarda ortaya çıkmasına rağmen okula yeni başlayan çocuklarda okuma güçlüğü ve öğrenme güçlüğü ile birlikte görülür. Bu noktada çocuklarında disleksi rahatsızlığı ile karşılaşan ailelerin temel olarak merak ettiği konuyu disleksi neden olur sorusu oluşturmaktadır. Disleksi, genel olarak çocuklarda bir hastalık zan edilmesine rağmen bir hastalık değil doğumsal bir rahatsızlıktır ve çoğu kez ailelerden genetik olarak geçebilmektedir. Çocuklarda disleksi rahatsızlığının tedavi edilmesi yani iyileştirilmesi için psikolojik olarak destek verilmesi ve herhangi bir ilaç kullanımından uzak durularak onlar için en iyinin planlaması gerekir.

DİSLEKSİ NEDEN OLUR VE NASIL ÇARE BULUNABİLİR?

Sitemizde sürekli bir şekilde yayınlanan makaleler ve planlanan çalışmalar ile birlikte disleksi rahatsızlığında uzmanların verdiği fikirler ve bu insanların nasıl topluma kazandırılacağı konusunda yöntemler sunulmaktadır. Genellikle insanlar disleksi neden olur konusunda zihinsel ve bedensel eksiklikleri ön plana çıkarmaktadırlar. Disleksi yaşayan insanların geri zekalı ve tembel olduğu düşünülmesine rağmen Albert Einstein, Charles Darwin, Graham Bell, Mozart, Agatha Christie ve Jules Verne gibi birçok insan disleksi rahatsızlığı yaşamıştır. Bu nedenle disleksinin altında yatan nedenler araştırıldığında, beynin bilgi işleme biçiminde belirli bir sıkıntı bulunduğu ve modern yöntemler ile yapılan araştırmalarda disleksi rahatsızlığında okuyan insanların diğer insanlara göre beyninin farklı bölümlerini kullandığı görülmüş ve karışık bir öğrenme yapısı bulunduğu ortaya çıkarılmıştır.

DİSLEKSİ NEDEN OLUR VE NASIL YAKLAŞILMALIDIR?

İnsanlar disleksi rahatsızlığında normal insanların öğrenme ve anlama yeteneklerine göre sesleri ve harfleri, rakamları ve terimleri yanlış ve karmaşık bir şekilde görmekte ve onlar için doğru yöntemlerin oluşturulması ile disleksi yenilebilmektedir. Bu nedenle disleksi neden olur konusunda öncelikle çocuğunuzun genetik araştırmasını yapmalı ve daha sonrasında kendisi için doğru yöntemlerle rahatsızlığın giderilmesi amacıyla doğru yaklaşımları sergilemelisiniz. Bu sayede disleksi rahatsızlığı bulunan çocuklar yaşıtlarına göre çok daha büyük bir başarı sergileyebilir ve çok daha kolay bir şekilde öğrenme sağlayabilir.