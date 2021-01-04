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Gündem DİSK'e bağlı Genel-İş Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: Böyle olur sendikacı ağaların maaşı
Gündem

DİSK'e bağlı Genel-İş Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: Böyle olur sendikacı ağaların maaşı

Umut-Sen Koordinatörü Başaran Aksu'nun "DİSK'e bağlı en büyük sendika olan Genel-İş'in Genel Başkanı ve yöneticileri, 20 ile 25 bin lira aralığında maaş alıyor." iddiasına cevap veren Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ne kadar maaş aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 19:01:00 -
DİSK'e bağlı Genel-İş Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: Böyle olur sendikacı ağaların maaşı

Asgari ücretin 2 bin 825 olarak açıklanmasından sonra işçi edebiyatı yaparak AK Parti iktidarını hedef alan sözde hak savunucusu sol örgüt başkanlarının aldığı maaşlar dudak uçuklatıyor.

Başaran Aksu'dan '20-25 bin maaş alıyorlar iddiası'

Umut-Sen Koordinatörü Başaran Aksu, DİSK'e bağlı en büyük sendika olan Genel-İş'in Genel Başkanı ve yöneticilerinin, 20 ile 25 bin lira aralığında maaş aldığını iddia etmiş ve DİSK'te maaş tartışması başlamıştı. Aksu, yöneticilerin 'Hizmet Ödülü' başlığında ek ücretler aldığını belirterek bunu 'yağma' olarak nitelendirmişti.

Remzi Çalışkan verdiği cevap ile resmen dalga geçti: İddia yalan, 19 bin 300 alıyorum!

Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Umut-Sen Koordinatörü Başaran Aksu'nun iddiaları hakkında Independent Türkçe'ye konuştu. Çalışkan, iddiaların doğru olmadığını öne sürerek, "Yöneticilerimizin maaşı 13-14 bin lira civarında. Benim maaşım da 14 bin 500 lira." dedi ama maaşının yanı sıra yılda 4 maaş da ikramiye aldığını itiraf etti. Yani 12 ayda toplam 16 maaş alan Çalışkan'ın, aylık ortalama 19 bin 300 lira para kazandığı ortaya çıktı.

Bazı giderlerini cebinden karşılıyormuş!

Türkiye genelinde 120 bin üyelerinin olduğunu belirten Çalışkan, '24 saat çalışıyoruz' iddiasında bulundu. Aylık 19 bin 300 lira kazanan Çalışkan şundan şikayet etti: "Otel, konaklama gibi giderlerimiz sendika tarafından karşılanıyor ama bazı giderleri de kendi cebimizden ödemek zorunda kalıyoruz."

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