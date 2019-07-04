0553 313 94 23

Dışişleri’nden “Washington Post” açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Washington Post’ta yayımlanan yazıyla ilgili olarak, “Bu yayınla birlikte, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan ‘terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi’ ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:13
Dışişleri’nden “Washington Post” açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Washington Post’ta yayımlanan yazıyla ilgili olarak, “Bu yayınla birlikte, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan ‘terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi’ ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir. Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir” açıklamasını yaptı.



Dışişleri Bakanlığı, Washington Post’ta yayımlanan yazı ile ilgili açıklama yaptı.


Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK’nın elebaşlarından biri bugün Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır. Bu yayınla birlikte, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan ’terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi’ ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir. Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir” denildi.



Açıklamada, “PKK’nın terör propagandasına alet olan ve DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütleri konusunda sergilenen duyarlılıkla bağdaşmayan bu yaklaşım terörle mücadelede ikiyüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir” ifadeleri de yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 00:13
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Global ne demektir?
    1. Global ne demektir?
    2. Bursa’da 660 kök kenevir yakalandı
    3. Türkiye'den Washington Post'a tepki
    4. Whatsapp neden hala kullanılmıyor?..
    5. CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı:..
    6. Mozambik'te terör saldırı: 11 ölü, 6..
    7. Karacabey’de trafik kazası: 1 ölü, 1..
    8. Dışişleri’nden “Washington Post”..
    9. Trump'tan İran'a yeni tehdit
    10. Kaçış sendromu hastalığı belirtileri..
    11. İsrail askerleri Kudüs'te 2..
    12. Bugün hava nasıl olacak? 4 Temmuz 2019..
    13. Trump’tan İran’a: “Tehditlerinize..
    14. ABD, Orta Doğu barış planı için yeni..
    15. GÜNDEM ÖZETİ / 4 Temmuz 2019
    16. MTV ödemesi nasıl yapılır? Motorlu..
    17. Dışişleri Bakanlığı: "ABD dahil birçok..
    18. Yemenli gazeteciler SABA'nın Aden..
    19. Yemen'de kolera tehdidi: 63 kişi öldü!
    20. Kemal Sunal ölüm yıldönümü | Kemal..
    21. Erol Evgin'den 50. yıl konseri
    22. BAE, Yemen'deki bazı askerlerini geri..
    23. 15 Temmuz resmi tatil olacak mı?
    24. TRT "Geleceğin İletişimcilerini"..
    25. Balkan Şampiyonu olan Türkiye kupasını..
    26. İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım..
    27. "İmanım tehlikede altında" dedi,..
    28. Askerlik yeri nasıl öğrenilir?..
    29. "Rusya ve Amerika'nın düşmanlığı yalan"
    30. Tenis: Wimbledon
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    500 bin dolar ve valiz dolusu evrağı çalınan İmamoğlu’na can alıcı soru: Neden şikayetçi olmadınız?
    500 bin dolar ve valiz dolusu evrağı çalınan İmamoğlu’na can alıcı soru: Neden şikayetçi olmadınız?
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    Milyonlarca kişi bekliyordu! Zam oranları belli oldu!
    Milyonlarca kişi bekliyordu! Zam oranları belli oldu!