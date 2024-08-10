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Dünya Dışişleri’nden İsrail tepkisi: Uluslararası aktörler, bu suçlara ortak!
Dünya

Dışişleri’nden İsrail tepkisi: Uluslararası aktörler, bu suçlara ortak!

Yeniakit Publisher
2024-08-10 15:08:00 -
Dışişleri’nden İsrail tepkisi: Uluslararası aktörler, bu suçlara ortak!

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, “İsrail, yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında soykırımcı İsrail’i durdurmak için adım atmayanların suçlara ortak olduğuna işaret edildi.

Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir.

Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir.

İsrail’i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır."
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