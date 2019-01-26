Dışişleri'nden 'İsim Sorunu' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Makedonya ile Yunanistan arasındaki ‘İsim Sorunu’na dair Prespa Anlaşması'nın 25 Ocak’ta Yunanistan Parlamentosunda onaylanması hakkındaki bir soruya cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, “Türkiye, Makedonya Cumhuriyeti’ni bağımsızlığından bu yana bu anayasal ismiyle tanımaktadır. 'İsim sorunu' olarak adlandırılan bu mesele 27 yıldır Makedonya’nın özellikle NATO ve AB üyelik süreçlerinin önünde bir engel teşkil etmekteydi” dedi.

Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu konuya çözüm getiren Prespa Anlaşması'nın Makedonya Parlamentosunun ardından Yunanistan Parlamentosunda da onaylanmış olmasından, Makedonya’nın NATO ve AB üyelikleri önündeki bu engelin ortadan kalktığı anlayışıyla memnuniyet duymaktayız.”