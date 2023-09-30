Dışişlerinden Ermeni gruba sert tepki: Gereken yapılacak

Bakanlıktan Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye'nin Kamu Diplomasisi Konulu Konferansta Radikal Ermeni Grupların Konferansa katılanlara saldırısı ile ilgili yapılan açıklamada, "Güney Kaliforniya Üniversitesinde Annaberg Gazetecilik Okulu ve Yunus Emre Enstitüsü eş ev sahipliğinde 29 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Türkiye’nin Kamu Diplomasisi konulu konferansa katılan yetkililerimiz radikal Ermeni gruplar tarafından hedef alınmış, sözlü ve fiziki tacize uğramıştır" denildi.

ABD Diplomatik Güvenlik Birimi ve Los Angeles Polis Biriminin (LAPD), gerekli güvenlik önlemlerini alarak Üniversite kampüsünde gerçekleşen olayların büyümesini engellediği vurgulanarak, "Ülkemizi ve Azerbaycan'ı, son dönemde ise Ermenistan Hükümetini ve bölgedeki barış sürecini de hedef alan radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir. Heyetimize fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımızdan başlatılacaktır.

Tarihi olayların dar ve yerel siyasi saiklerle çarpıtılması ve aşırılık yanlısı grupları memnun etmek için yapılan açıklamaların, radikalleşmeyi, nefret söylemini ve şiddeti teşvik ettiği bu olayla bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.