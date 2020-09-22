Dışişleri'nden AB'ye yaptırım cevabı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Libya nedeniyle Türk denizcilik şirketine yaptırım uygulanması kararına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Dışişleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, AB’nin İrini Operasyonunun korsan Hafter’i ödüllendirdiğini, BM tarafından tanınan Libya Hükümetini ise cezalandırdığını belirterek, Türkiye'nin meşru hükümete yaptığı yardımların ambargo ihlali olarak tanımlanmasına, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin hava ve kara yoluyla Libya'ya silah sokmasının AB'nin taraflılığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

Dışişleri, AB'nin İrini Harekatı'yla çifte standart uyguladığını ve Doğu Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesi için gayret gösterilen bir zamanda böyle yanlış bir karar alınmasının talihsizlik olduğunu belirtti.