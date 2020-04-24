  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dışişlerinden, AB Konsey Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nin "Doğu Akdeniz" ile ilgili bölümüne tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "Dün yapılan AB Konsey Toplantısı'nın sonuç bildirgesinin Doğu Akdeniz'e ilişkin bölümünün, yine 'köhnemiş bir birlik dayanışması anlayışıyla' kaleme alındığını görüyoruz" - "Bu anlayışla bir sonuç alınamayacağını artık AB'nin anlaması gerekmektedir"

2020-04-24 10:41:27 -
Dışişlerinden, AB Konsey Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nin "Doğu Akdeniz" ile ilgili bölümüne tepki

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Konsey Toplantısı Sonuç Bildirgesi'ndeki Doğu Akdeniz'e ilişkin bölümün yine "köhnemiş birlik dayanışması anlayışıyla" kaleme alındığını belirterek, AB'nin, Rum/Yunan ikilisinin maksimalist politikalarına alet olduğunu bildirdi.

Sözcü Aksoy, AB Konsey Toplantısı Sonuç Bildirgesi'yle ilgili bir soruya yazılı yanıt verdi.

Dün yapılan toplantının sonuç bildirgesinin Doğu Akdeniz'e ilişkin bölümünün yine "köhnemiş birlik dayanışması anlayışıyla" kaleme alındığını ifade eden Aksoy, "Bildirinin bu bölümü, AB'nin, uluslararası hukuk ve kendi müktesebatı hilafına, Rum/Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesinin ve bu ikilinin maksimalist politikalarına alet olmasının yeni bir örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, bu anlayışla sonuç alınamayacağını artık AB'nin anlaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"AB'den beklentimiz, Kıbrıs Rumlarını Kıbrıs Türkleriyle, Yunanistan'ı ise ülkemizle diyaloğa teşvik etmesidir. Rum/Yunan ikilisinin dar görüşlü çıkarları uğruna AB üyelik sürecimizin rehin alınmasına izin vermemelidir. Daha önce de vurguladığımız üzere, Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı