  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkler yapmaz da hani yapsa böyle mi olurdu? Partizan maçındaki skandal pankarta komik ceza

Sakallı, sarıklı ve cübbeli isimler giremezken… Anıtkabir’e Papa ve takkeli-cübbeli papazlar nasıl girebiliyor?

Sıkı duruşun perdesi aralandı! Merkez bankası raporunda dikkat çeken vurgular

İmamoğlu tutuklandı diye ortalığı yıkıp polise taş, balta ve asitle saldıran Saraçhane provokatörleri mahkemede yırttı! Hepsi beraat etti!

Bakan Kacır duyurdu: Türkiye – AB ilişkilerinde yeni dönem! Bilim ve teknolojide kritik eşik aşıldı

Korkutan su krizi uyarısı: En iyi ihtimalle 5-10 yılımız kaldı

Yolsuzluk Devlet Başkanlığına uzandı

Bu ne rezillik! Galatasaray Coca Cola ile anlaşınca 'Filistin'e Özgürlük!' pankartını kaldırdı!

İmamoğlu’na şok! İlk davayı kaybetti… Yolsuzluğu inkar ettiği ilk davayı Tamar Tanrıyar’a açmıştı Mahkeme davayı reddetti

Dağ Tiyatrosundan 'canlı PKK heykelleri'yle mesaj: Son değil yeni bir başlangıç!
Gündem Dışişleri Sözcüsü: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor
Gündem

Dışişleri Sözcüsü: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Dışişleri Sözcüsü: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik 13 kişinin öldüğü saldırılarına ilişkin, "İsrail, Suriye'den kendisine yönelen herhangi bir tehdit bulunmamasına rağmen giriştiği askeri hareketlilik ve operasyonlarla Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturmaktadır" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı; "Suriye halkının özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık'ın yıl dönümüne yaklaşılırken ve uluslararası toplumun Suriye'nin istikrarı paydasında buluştuğu bu dönemde İsrail, Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarıyla yıkıcı bir gündem izlediğini bir kez daha göstermiştir. İsrail, Suriye'den kendisine yönelen herhangi bir tehdit bulunmamasına rağmen giriştiği askeri hareketlilik ve operasyonlarla Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturmaktadır. Suriye hükümeti ve halkının ülkede güvenlik, refah ve toplumsal barışı tesis etme gayretlerine engel olma amacı taşıyan İsrail'in saldırıları bir an evvel sona erdirilmelidir. Bu hususta uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerine vazife düşmektedir" dedi.

Katil İsrail, Suriye’yi yine vurdu! 2 ölü
Katil İsrail, Suriye’yi yine vurdu! 2 ölü

Dünya

Katil İsrail, Suriye’yi yine vurdu! 2 ölü

İsrail Suriye'de 13 sivili katletti!
İsrail Suriye'de 13 sivili katletti!

Dünya

İsrail Suriye'de 13 sivili katletti!

İşte dünyanın futboldaki adaleti! Katil İsrail men edilmiyor: İran kuraya bile gidemiyor
İşte dünyanın futboldaki adaleti! Katil İsrail men edilmiyor: İran kuraya bile gidemiyor

Spor

İşte dünyanın futboldaki adaleti! Katil İsrail men edilmiyor: İran kuraya bile gidemiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de bazı sözler deprem etkisi yaptı! ABD'li ünlü TV sunucusu İsrail'e: Allah çocuk katillerini seçmez
Dünya

ABD'de bazı sözler deprem etkisi yaptı! ABD'li ünlü TV sunucusu İsrail'e: Allah çocuk katillerini seçmez

Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamaya göre; Amerika muhafazakâr TV sunucusu, Tucker Carlson'ın İsral'e bazı sözleri söyleyince..
Polis tarafından yanlış adrese baskında öldürülen Suriyeli için Emniyet harekete geçti!
Gündem

Polis tarafından yanlış adrese baskında öldürülen Suriyeli için Emniyet harekete geçti!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Suriyeli bir gencin polis tarafından yanlış adrese düzenlenen baskın sırasında öl..
Sakallı, sarıklı ve cübbeli isimler giremezken… Anıtkabir’e Papa ve takkeli-cübbeli papazlar nasıl girebiliyor?
Gündem

Sakallı, sarıklı ve cübbeli isimler giremezken… Anıtkabir’e Papa ve takkeli-cübbeli papazlar nasıl girebiliyor?

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinde ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti ve çelenk bıraktı. Ziyaret esnasında takkeli P..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23