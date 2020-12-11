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Gündem Dışişleri: duyurdu Azerbaycan'a artık kimlik kartıyla gidilebilecek
Gündem

Dışişleri: duyurdu Azerbaycan'a artık kimlik kartıyla gidilebilecek

Dışişleri Bakanlığı, dün Bakü'de imzalanan protokolle Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarına karşılıklı ziyaretlerde kimlikle seyahat imkanı tanındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:48:00 - 2020-12-11 11:50:38
Dışişleri: duyurdu Azerbaycan'a artık kimlik kartıyla gidilebilecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle 9-10 Aralık'ta Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

Kimlik kartı ile giriş

"Bu anlamlı ziyaret sırasında halklarımızın daha sıkı biçimde kenetlenmesinin önünü açacak olan iki ülke vatandaşlarının kimlik kartlarıyla karşılıklı ziyaretlerine imkan tanıyan protokolün imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen akabinde, 25 Şubat 2020 tarihinde iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet süreleri 30 günden 90 güne çıkartılmıştı. Sayın Bakanımızın Azerbaycanlı mevkidaşıyla 10 Aralık tarihinde imzaladığı bu protokol ile de iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan’a gidebileceklerdir. Halklarımız arasındaki teması daha da artıracak olan bu yeni düzenleme aynı zamanda can Azerbaycan ile ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlıdır."

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