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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Yunanistan' açıklaması
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Yunanistan' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın sığınmacıları geri itmesi hakkında açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 15:34:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Yunanistan' açıklaması

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, “Yunan hükümetini ve geri itmelere dahil olan tüm unsurları, uluslararası hukukun, AB hukukunun ve 18 Mart Mutabakatının yasakladığı geri itmelere, insanlık onuruna aykırı muamelelere ve insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Yunanistan’ın sığınmacıları geri itmesi hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

23 ve 24 Şubat 2021 tarihlerinde meydana gelen iki ayrı olayda Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacı/göçmenler, telefonları, paraları, değerli eşyaları ve ayakkabıları çalındıktan sonra, Meriç Nehri’nin ortasındaki adacığa botlarla getirilerek, çaresizce ölüme terk edilmiştir. 23 Şubat tarihinde 22; 24 Şubat tarihinde 29 sığınmacı/göçmen, sınır birliklerimizce ölümden kurtarılmıştır.

Geri itilen kişilerle yapılan mülakatlar neticesinde, bazılarının Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Yunanistan’a gelen ve ülkemize geri itilen yabancılar oldukları tespit edilmiştir.

18 Şubat 2021 tarihinde, yine Yunan güvenlik güçleri tarafından, Midilli adasındaki mülteci kampından COVID-19 testi gerekçesiyle çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişilik Afgan sığınmacı grubu, darp edildikten, değerli eşyaları, paraları alındıktan sonra ülkemize geri itilmiştir.

Yunanistan’ın sistemli bir politika içinde yürüttüğü, bazı olaylarda AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı/FRONTEX’in de dahil olduğu geri itmeler ve hukuk tanımaz uygulamalar, yıllardır devam etmektedir. Son dört yılda 80 binden fazla sığınmacı ülkemize geri itilmiştir.

Yunan hükümetini ve geri itmelere dahil olan tüm unsurları, uluslararası hukukun, AB hukukunun ve 18 Mart Mutabakatının yasakladığı geri itmelere, insanlık onuruna aykırı muamelelere ve insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz. Avrupa Birliği’ni de, AB hukukunu ve AB Temel Haklar Şartı’nı, insan onurunu esas alacak şekilde üye devletlerde uygulanmasını gözetmeye davet ediyoruz.

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