Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Prof. Dr. Sevil Atasoy' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Prof. Dr. Sevil Atasoy’un Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) üyeliğine üçüncü kez seçilmesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Merkezi Viyana’da bulunan Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) 2022-2027 dönemi üyelikleri için 20 Nisan 2021 tarihinde BM Ekonomik ve Sosyal Konsey’de (EKOSOK) gerçekleştirilen seçimlerde ülkemizce aday gösterilen Prof. Dr. Sevil Atasoy, 2005 yılından bu yana sürdürdüğü söz konusu göreve üçüncü kez seçilmiştir. Prof. Dr. Sevil Atasoy’un INCB’nin faaliyetlerine önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz. Bu gelişme aynı zamanda ülkemizin uluslararası örgütlerdeki ağırlığının ve saygınlığının bir tezahürüdür” denildi.