  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin ve Filipinler arasında gerginlik! Taraflar geri adım atmıyorum

Fırtına’da yaprak kımıldamadı!

Herkes Irak yönetimine 'kesin cezasını' diyordu! Türk İHA'sını düşürme emri veren komutan hakkında karar çıktı

Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası bir ilk! Nazilerden bu yana görülmedi

İstanbul'da hiç hesapta olmayan beyaz petrol bombası! Valilik apar topar harekete geçti

Eski İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin neden düştüğü açıklandı

İsrail karıştı, Netanyahu köşeye fena sıkıştı!

Atatürk söylemleri ile yapılan darbeler… 28 Şubat söylemleri teğmenlerin ağzına nereden pelesenk oldu?

Mert Başaran önce sordu, sonra yanıtladı…

Rusya, Ukrayna çatışması: Nükleer politikasını gözden geçirecek duyurdular!
Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan o diziye tepki
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan o diziye tepki

Yeniakit Publisher
2024-09-02 06:45:00 - 2024-09-02 06:48:09
Dışişleri Bakanlığı'ndan o diziye tepki

Dışişleri Bakanlığı, Netflix'te yayınlanacak "Famagusta" dizisinin, 1963-74 yıllarında Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin hatırasına saygısızlık olduğunu belirtti ve dizinin gerçekleri yansıtmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, dijital film platformu Netflix'te yayımlanacak olan ve Türk askerini işgalci gibi lanse etmeye çalışan 'Famagusta' dizisine sert tepkide bulundu.

"GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NİN KARA PROPAGANDASINA HİZMET EDİYOR"

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformundan şu açıklama yapıldı:

"Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir.

Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir.

Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir.

Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Dizinin Netflix'te yayınlanmasından önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'nin rahatsızlığını dile getirmiş, "Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz." ifadesini kullanmıştı.

FAMAGUSTA DİZİ KONUSU

"Türkiye'nin Barış Harekatı sırasında ve sonrasında 1974 olaylarının" konu alındığı belirtilen dizide; Türk askeri adaya ayak bastığı gün genç bir çiftin üç aylık bebeklerini kaybetmesine neden oluyor.

Genç çift evlerini terk etmek zorunda kalmasının ardından bebeklerini bulma umuduyla arayışa geçiyor.

Türkiye'nin adada Rumların yaptığı katliamlara son vermek ve barışı getirmek adına 20 Temmuz'da başlayan, 18 Ağustos'ta sonlanan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın dizide çarpıtılarak anlatılması Türk izleyicilerin tepkisine neden olmuştu.

Dışişleri'nden katil İsrail açıklaması: Son derece tehlikeli
Dışişleri'nden katil İsrail açıklaması: Son derece tehlikeli

Gündem

Dışişleri'nden katil İsrail açıklaması: Son derece tehlikeli

Dışişleri Bakanlığı'ndan Slovenya açıklaması: Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenya'ya gidiyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Slovenya açıklaması: Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenya'ya gidiyor

Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Slovenya açıklaması: Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenya'ya gidiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23