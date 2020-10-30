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Aktüel Dışişleri Bakanlığından Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
Aktüel

Dışişleri Bakanlığından Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:20:39 -
Dışişleri Bakanlığından Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1987-1990 döneminde dışişleri bakanlığı da yapan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın bugün vefat ettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ile yakınlarına, sevenlerine ve Dışişleri Bakanlığımız camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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