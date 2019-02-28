Dışişleri Bakanlığından Mali’ye başsağlığı mesajı Dışişleri Bakanlığı, meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Mali hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Mali hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Mali’nin Koro kenti yakınlarında meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Olaya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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