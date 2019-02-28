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Dışişleri Bakanlığından Mali’ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Mali hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:52
Dışişleri Bakanlığından Mali’ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Mali hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.


Mali’nin Koro kenti yakınlarında meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Olaya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:52
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