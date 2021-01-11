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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Kazakistan açıklaması
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kazakistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da gerçekleştirilen Parlamento’nun alt kanadı Meclis ve Yerel Meclis seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 00:01:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kazakistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan'da yapılan seçimler hakkında yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Kazakistan’da düzenlenen Parlamento’nun alt kanadı Meclis ve Maslihat (yerel meclis) seçimlerinin huzur ve sükunet içerisinde tamamlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Kazak halkı için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu yıl bağımsızlığının 30. yılını kutlamakta olan kardeş Kazakistan’la stratejik iş birliğimizin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğine inanıyoruz."

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