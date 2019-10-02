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Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta yaşanan olaylar nedeniyle ülkeye seyahat uyarısında bulundu.

02 Ekim 2019 Çarşamba 23:30
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

Bakanlık açıklaması şu şekilde:

Başkent Bağdat dahil olmak üzere Irak’ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler nedeniyle;

Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları,

Halihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise Irak makamlarınca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları tavsiye edilmektedir.

Durumdan etkilenen ve yardıma ihtiyacı olabilecek vatandaşlarımız ile Irak’taki yakınlarına ulaşamayan vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezine (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve [email protected] e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 23:30
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Irak

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