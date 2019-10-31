Dışişleri'nden Fransa'ya sert tepki

Fransa Ulusal Meclisi, Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı 121 evet oyuyla kınayan karar tasarısını kabul etmişti.

Alınan bu karar sonrası Türk Dışişleri'nden son dakika açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan sert açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fransız Senatosu'nun ve Ulusal Meclis'inin Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği kararları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa'nın uğradığı hayal kırıklığı sonucu bu kararı aldığı gayet iyi anlaşılmaktadır.

Bu tutum bizim için şaşırtıcı değil

Fransız Parlamentosu ve bu kararlara destek veren Fransız Hükümeti, attıkları bu adımlarla, AB tarafından da terör örgütü olarak tanımlanan PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile saf tuttuklarını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Teröristlerin Elysee Sarayı'nda en üst düzeyde kabul gördüğü bu ülkenin parlamentosunun tutumu bizim için şaşırtıcı değildir.

Fransa'nın gözlerini kör ve kulaklarını sağır etmiş

Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'yle ortaklık kurulmaması yönünde müttefiklerine yaptığı müteaddit uyarılara karşın Fransa, Türkiye'nin ulusal güvenliğine karşı hayati bir tehdit oluşturan bu terör örgütünü DEAŞ'la mücadele kisvesi altında desteklemiş; PYD/YPG ile Suriyeli Kürtleri bir tutma hatasında ısrar etmiştir.

Fransız Parlamentosu ve Hükümeti'nin gerçeklik algısını felç eden sözde "PYD/YPG romantizmi", Kürtleri temsil ettiği iddiasındaki bu terör örgütünün Suriye’de tahakküm altında tuttuğu bölgelerde, başta Araplar ve Kürtler olmak üzere Türkmen ve Hıristiyanlar dahil tüm topluluklara uyguladığı zulme karşı Fransa'nın gözlerini kör ve kulaklarını sağır etmiştir.