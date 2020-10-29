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Aktüel Dışişleri Bakanlığından Fransa'nın Nice şehrindeki kilise saldırısına kınama:
Aktüel

Dışişleri Bakanlığından Fransa'nın Nice şehrindeki kilise saldırısına kınama:

"Fransa’nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz" - "Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 15:19:03 -
Dışişleri Bakanlığından Fransa'nın Nice şehrindeki kilise saldırısına kınama:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Nice şehrindeki "Notre-Dame de Nice" Kilisesi içinde düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlık, Fransa’nın Nice şehrinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fransa’nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekanında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak Nice şehri sakinleri başta olmak üzere Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz."

Bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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