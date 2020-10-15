Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'ın Azerbaycan saldırılarıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.
Baknalıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk yanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. "
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