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Gündem Dışişleri Bakanlığından alçak saldırıya kınama
Gündem

Dışişleri Bakanlığından alçak saldırıya kınama

Yeniakit Publisher
2023-09-23 20:39:00 -
Dışişleri Bakanlığından alçak saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın Lahey kentinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçak saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Hollanda’nın Lahey kentinde bugün aralarında Büyükelçiliğimizin de bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Büyükelçilikleri önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Dinimizi ve inananlarını küçük düşürmeye çalışmak amaçlı bu provokatif saldırıların, Avrupa ülkelerinde göz yumuldukça giderek yayılmasını ve ifade özgürlüğü kisvesi altında bu nefret eylemlerine izin verilmesini kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Saldırının Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası hukukun ihlali olarak kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, “Birleşmiş Milletler tarafından da dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak kabul edilen bu provokasyonlara karşı, saldırıların yapıldığı ülkeler tarafından artık etkili tedbirler alınmalıdır. Bu saldırılar karşısında girişimlerde bulunduğumuz Hollanda makamlarını olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmaya ve bu menfur hadiselerin tekrarlanmaması için önlem almaya çağırıyoruz. Türkiye bu hastalıklı ve nefret temelli zihniyetle mücadelesini her türlü platformda kararlılıkla sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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