  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Dışişleri Bakanlığından ABD'ye "yaptırım" kınaması

Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını öngören yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi, Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.

2019-10-30 08:21:00 -
Dışişleri Bakanlığından ABD'ye

Dışişleri Bakanlığı, “Barış Pınarı Harekatımız gerekçe gösterilerek ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesini şiddetle kınıyoruz” dedi.

"İlişkilerimize ve mutabakata aykırı"

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiği Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Üst düzey yetkililerimizi ve Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan bu tasarı, NATO çatısı altında sürdürülen Müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD Yönetimi’yle 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır.

"ABD yetkilileri terörist şahsı meşrulaştırıyor"

Son günlerde Müttefik bir ülke ile terör örgütü arasındaki farkı dahi göz ardı eden söylem ve eylemleriyle, terörist bir şahsı meşrulaştırma gafletinde bulunan ABD yetkililerinin, tek taraflı yaptırım tehditleriyle bir yere varamayacaklarını görmeleri gerekmektedir.

ABD Kongresi’ni, ilişkilerimizin özüyle ilgili olmayan meseleleri iç siyaset malzemesi yapmaya son vermeye, Müttefiklik ve ortaklık ilişkilerimize yakışır şekilde hareket etmeye ve ABD Yönetimini de ilişkilerimize daha fazla zarar verebilecek adımların önlenmesi için gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

erkan doğan

Aha işte oldu. 13 Kasım gelmeden Tayyip amcama önüne ne konacağı söylendi.En zayıf tarafı.Para ve gizli hesap.13 Kasımda hep beraber göreceğiz bak nasıl kuzu kuzu ne söyleniyor ise yapacağını. Muhalife dayılanmak kolay. Posta koymak kolay. Hukuka sevketmek kolay hadi bakalım. Görelim İslamcı iktidarınız ne kadar erkek. Direnin çükünüzden öpeceğim. Sahte kabadayılık yok ama.
  • Yanıtla

Hadi

Sayın çavuşoğlu yiğitlik burada başlar..Bu tasarıya karşı incirlik üssünü gündeme getirebilir misiniz.. yoksa meydanlarda kamuoyunun gazını almak icin yaptığın çıkışlar Rahmetli Erbakanin ifadesi ile hep faso fiso mu?
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23