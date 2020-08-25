Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki: Haddini aşan bir açıklama
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri'nin haddini aştığı belirtilerek, açıklamanın külliyen reddedildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi.
ABD Dışişleri yapmış olduğu açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD tarfından terörist ilan edilen Hamas yetkilileriyle buluşmasının Türkiye'yi uluslararası arenada yalnız bırakacağı tehdidinde bulunmuştu.
Dışişleri Bakanlığı: Külliyen reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri'ne sert tepki göstererek, açıklamanın haddi aştığını ve külliyen reddedildiğini belirtti. Ayrıca Hamas'ın Gazze'de demokratik yollardan iktidara geldiği belirtilerek, ABD'nin Hamas'ı terörist ilan etmesinin bölgede barışı baltaladığı vurgulandı.