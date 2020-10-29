  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'daki Malove Kasırgası nedeniyle taziyelerini bildirdi
Aktüel

Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'daki Malove Kasırgası nedeniyle taziyelerini bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:28:00 -
Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'daki Malove Kasırgası nedeniyle taziyelerini bildirdi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Vietnam‘da Malove Kasırgası'nın yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve kasırganın sebep olduğu tahribatın on binlerce haneyi etkilediğinin üzüntüyle öğrenildiğini belirterek, taziyelerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Vietnam‘da Malove Kasırgası'nın yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve kasırganın sebep olduğu tahribatın on binlerce haneyi etkilediği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Vietnam halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Vietnam hükümeti, dünden bu yana etkili Malove tayfunu sebebiyle 35 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 50 kişiden ise haber alınamadığını açıklamıştı.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...
Dünya

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye yaptırımları 'kesin olarak düşündükl..
Bu neyin kafası? Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin oyunu açıkladı
Siyaset

Bu neyin kafası? Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin oyunu açıkladı

Kendi partisinin seçimlerde alacağı oyu dahi açıklayamayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti’nin oyunun 34'lere düştüğ..
KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
Eğitim

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay