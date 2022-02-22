Dışişleri Bakanlığı uyardı: Ukrayna'nın doğu bölgelerinden ayrılın
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ayrılmalarını için çağrı yaptı.
Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarını,Ukrayna'nın doğu bölgelerinden ayrılmaları konusunda uyardı.
"Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir"
Dışİşleri Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir. Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamalarına yer verildi.