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Gündem Dışişleri Bakanlığı gereken cevabı verdi! Türkiye'den UEFA'ya 'Bozkurt' ayarı
Gündem

Dışişleri Bakanlığı gereken cevabı verdi! Türkiye'den UEFA'ya 'Bozkurt' ayarı

Yeniakit Publisher
2024-07-03 16:55:00 -
Dışişleri Bakanlığı gereken cevabı verdi! Türkiye'den UEFA'ya 'Bozkurt' ayarı

EURO 2024 Türkiye-Avusturya son 16 turu maçında attığı golden sonra 'Bozkurt' işaretiyle sevinen milli futbolcumuz Merih Demiral'e UEFA tarafından soruşturma başlatılmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez.

Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023’te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve “bozkurt” işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.

Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz.

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