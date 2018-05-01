Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dışişleri Bakanlığı Euronews'i yalanladı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Euronews tarafından yayınlanan ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye operasyonunu kınadığı şeklindeki haberin doğru olmadığı ifade edildi

01 Mayıs 2018 Salı 02:23
Dışişleri Bakanlığı Euronews'i yalanladı

Dışiler Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Euronews internet sitesinde Türkiye’nin ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’ye gerçekleştirilen harekatı kınadığı yönünde yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını ve manipülasyon teşebbüsü olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Euronews internet sitesinde Moskova’da düzenlenen Suriye konulu Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında yer alan bir habere ilişkin yöneltilen soruya cevap verdi. Söz konusu haber sitesinde yer alan Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’ye gerçekleştirilen harekatı kınadıklarını ve Bakan Çavuşoğlu’nun müdahale hakkında “dış müdahalenin Suriye’deki siyasi süreci sekteye uğratabileceği” dediği ifadelerinin gerçekle alakası olmadığını belirten Aksoy, haberin manipülasyon teşebbüsünden ibaret olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu’nun iddia edildiği şekilde bir beyanının olmadığını aktaran Aksoy, yazılı cevabında şu ifadeleri kullandı:

“28 Nisan 2018 tarihinde Moskova’da düzenlenen Suriye konulu Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında Euronews haber sitesinde Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran Dışişleri Bakanlarının Duma’da meydana gelen kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen harekatı kınadıklarını ve Sayın Bakanımızın 'dış müdahalenin Suriye’deki siyasi süreci sekteye uğratabileceği' ifadesini kullandığını iddia eden haber doğru değildir, manipülasyon teşebbüsünden ibarettir. Sayın Bakanımızın iddia edilen şekilde bir beyanı olmamıştır.”

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 02:23
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Euronews
  3. yalan haber
  4. hami aksoy
  5. suriye
  6. ABD
  7. Fransa
  8. ingiltere
  9. manipülasyon
  10. kınama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz basını duyurdu! Oğuzhan Özyakup, Newcaste United ile...
    1. İngiliz basını duyurdu! Oğuzhan..
    2. Bomba iddia! Şenol Güneş,..
    3. Dışişleri Bakanlığı Euronews'i yalanladı
    4. Sergio Ramos'tan Barcelona'ya..
    5. Sumudica'dan Beşiktaş açıklaması!
    6. Tosic, Kayserispor maçında forma..
    7. Van Persie'den ilginç açıklama:..
    8. Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı adayını..
    9. Ve Burak Yılmaz'dan sakatlık..
    10. Claudia Roth, Erdoğan ile birlikte..
    11. Borç isteyen adamı baltayla öldürdü!
    12. Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a çok..
    13. Süper Lig ekibinde büyük şok! Yıldız..
    14. Hasan Şaş'tan çarpıcı şampiyonluk..
    15. Elmander'den değerlendirme: Birlikte..
    16. ABD'den Menbiç ve Türkiye uyarısı!
    17. 58 bin güvenlik gücü teyakkuzda!
    18. AB'den İran açıklaması
    19. Yurdun dört bir yanında millet..
    20. IMF'den 'ekonomi kötü' diyen..
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    İşte GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!
    İşte GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Batı Türkiye'ye neden düşman?
    Batı Türkiye'ye neden düşman?