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Gündem Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'a vizesiz seyahatin detaylarını açıkladı
Gündem

Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'a vizesiz seyahatin detaylarını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan seyahati sırasında imzalanan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizesiz seyahatin detaylarını açıkladı. Buna göre iki ülke vatandaşları sadece kimlikleriyle seyahat edebilecek. Azerbaycan'a giden Türk vatandaşları 90 gün kalabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:53:00 -
Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'a vizesiz seyahatin detaylarını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9-10 Aralık tarihlerinde Azerbaycan'a gerçekleştirdiği seyahat sırasında imzalanan ve iki ülke vatandaşlarının, kimlik kartlarıyla karşılıklı ziyaretlerine imkan tanıyan protokolden büyük memnuniyet duyulduğu bildirildi.

90 güne kadar vizesiz kalmak mümkün

Açıklamada, Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen akabinde, 25 Şubat tarihinden itibaren iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet sürelerinin 30 günden 90 güne çıkartıldığı hatırlatılarak, "Sayın Bakanımızın Azerbaycanlı mevkidaşıyla 10 Aralık tarihinde imzaladığı bu protokol ile de iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan'a gidebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

"Son derece anlamlı"

Açıklamada ayrıca, "Halklarımız arasındaki teması daha da artıracak olan bu yeni düzenleme aynı zamanda Can Azerbaycan ile ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlıdır." mesajı paylaşıldı.

 

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