Dışişleri Bakanlığı: "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise söz konusu yurtlardan tahliye edilmiştir"
Dışişleri Bakanlığı: "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır.
Dışişleri Bakanlığı: "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise söz konusu yurtlardan tahliye edilmiştir"