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Aktüel

Dışişleri Bakanlığı: "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise söz konusu yurtlardan tahliye edilmiştir"

Dışişleri Bakanlığı: "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır.

2020-04-25 10:29:31 -
Dışişleri Bakanlığı: "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise söz konusu yurtlardan tahliye edilmiştir"

Dışişleri Bakanlığı: "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise söz konusu yurtlardan tahliye edilmiştir"

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