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Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa diplomasisi
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Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa diplomasisi
Gündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa diplomasisi

Terör devleti İsrail'in Filistin'deki Müslümanları hedef alan kalleş saldırıları sonrası temaslarını yoğunlaştıran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Cezayir, Pakistan ve Rusya Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 19:42:00 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Cezayir, Pakistan ve Rusya Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü.

Kudüs'te yaşananlar ele alındı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler hakkında ayrı ayrı telefonda görüştüğü kaydedildi.

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