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Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz'e gidiyor
Gündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz'e gidiyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 7 Ocak'ta Portekiz'e gidecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:41:00 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 Ocak'ta Portekiz'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın, ziyaret vesilesiyle yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz, Türkiye-AB ilişkileri ve Portekiz'in AB Dönem Başkanlığı'nın yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir. Söz konusu ziyaret vesilesiyle ayrıca, önümüzdeki dönemde düzenlenmesi planlanan Türkiye-Portekiz Hükümetlerarası 2'nci Zirvesi hazırlıkları görüşülecektir" denildi.

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