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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a ulaştı.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:49
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Necla Asakir ve diğer yetkililerce karşılandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İkili görüşmeler yapmak üzere dost Lübnan'dayız." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı yetkililerle görüşmelerini Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile başlatacak Çavuşoğlu, daha sonra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜŞMELERDE İKİLİ İLİŞKİLERİN ELE ALINMASI PLANLANIYOR

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması planlandığı kaydedildi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Lübnan ziyareti kapsamında bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarıyla da buluşacak.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:49
  1. Dışişleri Bakanı
  2. Mevlüt Çavuşoğlu

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