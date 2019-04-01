Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kazanan da olacak kaybeden de olacak, vatandaşlarımız şehirleri kime emanet edeceği konusunda özgür iradesini yansıtıyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kazanan da olacak kaybeden de olacak, vatandaşlarımız şehirleri kime emanet edeceği konusunda özgür iradesini yansıtıyor" dedi.01 Nisan 2019 Pazartesi 12:27
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kazanan da olacak kaybeden de olacak, vatandaşlarımız şehirleri kime emanet edeceği konusunda özgür iradesini yansıtıyor" dedi.
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