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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Japonya'da

Çavuşoğlu, Japonya Danışma Meclisi Başkanı Date Çuiçi ile görüştü.

06 Kasım 2018 Salı 08:31
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Japonya'da

Bakan Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da Danışma Meclisi Başkanı Çuiçi'yi makamında ziyaret etti.

Görüşmenin basına açık olan bölümünde Çuiçi, Suriye'de 3 yıl rehin kaldıktan sonra serbest bırakılan Japon gazeteci Jumpei Yasuda ile alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Çavuşoğlu ve Türk hükümetine bu konudaki çabaları için içtenlikle teşekkür etti.

Ayrıca eylül ayında Türkiye'ye gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın bu ziyaretten memnun olarak ülkeye döndüğünü belirten Çuiçi, "Size misafirperverliğiniz için teşekkür ederim." dedi.

Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile görüşecek ve Başbakan Şinzo Abe tarafından kabul edilecek.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 08:31
  1. çavuşoğlu

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