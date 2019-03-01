Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılardan ve müzakereler başladı."

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