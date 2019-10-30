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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antonio Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

2019-10-30 23:32:00 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antonio Guterres ile görüştü

Görüşme hakkında Twitter'dan açıklama yapan Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmemizde, Suriye, Filistin ve Kıbrıs meselelerine ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. BM ile aramızdaki işbirliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

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