Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İran hamlesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Erakçi ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
Erakçi ile yaptığı görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir."