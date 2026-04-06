Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İran hamlesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; ABD ve İsrail'in saldırdığı İran ile ilgili dikkat çeken bir hamlede bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve mevkidaşı Arakçi'nin görüşmesinde, bölgedeki son durum ve savaşın gidişatı ele alındı.
